"رويترز": قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة حتى تُظهر كل من حماس وإسرائيل رغبة صادقة بالعودة إلى التفاوض

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر، أن "قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة حتى تُظهر كل من حماس وإسرائيل رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات".
ذكرت المصادر، أن "قطر أبلغت كلا من إسرائيل وحماس والإدارة الأمريكية بقرارها بشأن تعليق دورها في المفاوضات".
هذا ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر دبلوماسي، أن "قطر تنسحب من جهود الوساطة في قطاع غزة"، لافتةً الى أن "قطر ترى أن وجود مكتب حماس بالدوحة "لم يعد مبررا".
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