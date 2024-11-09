نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر دبلوماسي، أن "قطر تنسحب من جهود الوساطة في قطاع غزة"، لافتةً الى أن "قطر ترى أن وجود مكتب حماس بالدوحة "لم يعد مبررا".

كانت هذه تفاصيل خبر "أ ف ب" عن مصدر دبلوماسي: قطر تنسحب من جهود الوساطة في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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