قيادي في حماس لـ"فرانس برس": الحركة لم تتلق أي طلب لمغادرة قطر

اعلن قيادي في حركة "حماس" لـ "فرانس برس"،بان "الحركة لم تتلق أي طلب لمغادرة قطر".

وفي وقت سابق، ذكر مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الاسرى، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه".

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".

ولم يوضح المصدر ما إذا كان مكتب حماس قد أغلق.