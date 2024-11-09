أوكرانيا تقصف مصنعا للذخيرة والأسلحة في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، إن أوكرانيا استهدفت وأصابت مصنع "أليكسينسكي" الروسي الكيميائي الذي ينتج البارود والذخيرة والأسلحة في منطقة تولا خلال هجوم بطائرات مسيرة الليلة الماضية.

وأضاف المصدر أن الهجوم في تولا، التي تبعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة الروسية موسكو، جزء من استراتيجية يتم بموجبها استهداف المصانع التي تدعم حرب موسكو على أوكرانيا.

وقال المصدر "الهجمات على مستودعات الأسلحة والمطارات والمؤسسات العسكرية التي تشكل جزءا من المجمع الصناعي العسكري الروسي تحد من قدرة روسيا".

ولم يقدم أي تقدير للأضرار التي لحقت بمصنع "أليكسينسكي".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع في موسكو القول إن قوات روسيا أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية في سبع مناطق روسية الليلة الماضية.

وتتقدم قوات روسيا بشكل مضطرد في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وتخترق خطوط الدفاع الأوكرانية وتسيطر على بلدات وقرى هناك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم السبت، إن الوضع على خط المواجهة معقد، مشيرة إلى وقوع أكثر من 170 اشتباكا في الساعات الأربع والعشرين الماضية معظمها في الشرق.