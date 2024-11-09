الدفاع المدني في غزة: بتعطيل عملنا في شمال القطاع الاحتلال يحكم على المواطنين بالموت

أشار الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود البصل، في حديث للجزيرة، الى أن "آلاف المواطنين استشهدوا في غزة بسبب منعنا من الوصول لإنقاذهم، وهناك عشرات المواطنين تحت منزل في شمال القطاع لا يزالون تحت الأنقاض".

وأكد بضل، أنه "بتعطيل عملنا في شمال القطاع الاحتلال يحكم على المواطنين بالموت".

هذا واعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "تحذير خبراء الأمن الغذائي العالمي من احتمال حدوث مجاعة بشمال قطاع غزة مثير للقلق الشديد".

ودعا غيبريسوس في تصريح له، إلى "زيادة فورية في المساعدات الإنسانية بغزة، وتوفير وصول آمن لها، وخاصة الغذاء والأدوية لعلاج سوء التغذية الحاد في غضون أيام وليس أسابيع". وشدد على أن "تحذير خبراء الأمن الغذائي العالمي من احتمال حدوث مجاعة بشمال غزة مثير للقلق الشديد".

والجمعة، حذر تقرير للجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (فريق من كبار الخبراء الدوليين المستقلين في مجال الأمن الغذائي والتغذية والوفيات) من وجود "احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق بشمال غزة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إبادة شمال قطاع غزة.