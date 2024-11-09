النائب الخير: لقاء ميقاتي بالنواب السنة لم يكن الأول وهدفه تعزيز التضامن

أوضح عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير في حديث لقناة "الجديد"، أن "اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع النواب السنة، بعيداً عن الاعلام، لم يكن الأول، والهدف منه في هذه المرحلة الصعبة التشاور في سياق تعزيز التضامن السني كجزء من تعزيز التضامن الوطني، وخصوصاً أن الطائفة السنية، وكما اعتادت في كل المراحل، تلعب اليوم دور صمام الأمان الذي يحافظ على الوطن وعروبته وصيغته وتنوعه ودستوره دستور الطائف والتوازنات فيه".

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