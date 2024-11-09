اجتماع في قاعة قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية تناول أزمة الوافدين

عقد في قاعة قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية في بلدة سير إجتماع حضره النائب جهاد الصمد، قائمقام القضاء جان الخولي، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس إتحاد بلديات جرد الضنية طارق الشفشق ورؤساء بلديات وممثلون عن وزارة الشؤون الإجتماعية والصليب الأحمر اللبناني، بهدف مناقشة ومتابعة أزمة الوافدين إلى المنطقة من المناطق التي تتعرض لعدوان إسرائيلي.

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