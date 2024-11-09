الصليب الأحمر اللبناني أعلن فتح مركزه الصحي في صور الأسبوع المقبل

أعلن الصليب الأحمر اللبناني- قطاع الخدمات الطبية الإجتماعية، في بيان، أن مركزه الصحي المتواجد في صور "سيفتح ابوابه ايام الاثنين، الاربعاء والجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر، ابتداء من الإثنين ١١/١١/٢٠٢٤. وخلال هذه الايام سيتواجد طبيب من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ١٢ ظهراً، بالإضافة إلى خدمة توزيع الدواء طوال الايام، وستكون هذه الخدمات مجانية".

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