شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين، اليوم، بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي الصين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أنه تم إطلاق أربعة أقمار صناعية (بيسات-2)، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 سي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح، مبينة أن الأقمار ستقدم بشكل أساسي الخدمات التجارية لاستشعار البيانات عن بعد.

وتعد هذه مهمة الإطلاق رقم 544 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".