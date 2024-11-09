أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على مدينة صور أدت إلى سقوط 7 شهداء من بينهم طفلتان وإصابة 46 آخرين بجروح، إضافة إلى أشلاء سيتم العمل على تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الحمض النووي. ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة بحثا عن مفقودين".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 7 شهداء و 46 جريحا في حصيلة محدثة للغارات على مدينة صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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