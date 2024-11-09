ترامب يخطط للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: يبدو أن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدأ يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.

فقد توقع تقرير أيضاً أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث، وفق ما قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة.

نقل مقر وكالة حماية البيئة

ونقل التقرير عن أشخاص شاركوا في المناقشات قولهم إن بعض أفراد فريق الانتقال يناقشون نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن.

يذكر أن ترامب وعد خلال حملته الانتخابية باتخاذ العديد من الإجراءات المذكورة في التقرير.

وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، ردا على طلب من رويترز للتعقيب إن نتائج انتخابات الثلاثاء أعطته "تفويضا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية. وسوف يفي بها".

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد علقت الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير/كانون الثاني من أجل استكمال دراسة حول التأثير البيئي والاقتصادي للصادرات.

فيما أوضح مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية أن الوزارة ستعد مسودة تحليل حديثة وستكون مفتوحة للتعليقات الشعبية لمدة 60 يوماً قبل نهاية العام.