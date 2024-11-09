شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عزز التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الحماية الاجتماعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوة ودفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ فمنذ بداية عمله انتهج التحالف استراتيجية بعيدة عن العشوائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، وتوحيد قواعد البيانات لتصبح قاعدة واحدة يتم الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خاصة بعد إطلاقه مبادرة "كتف في كتف"، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية، والتوعوية، والتعليمية، والعمرانية، وغيرها .

وعن طبيعة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أوضحت الدراسة أنه يعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية. فالهدف الأساسي لعمل التحالف ليس فقط تقديم المساعدات العينية والنقدية، وإنما العمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أطفالها؛ بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار إختتام فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر (WUF12) الذي استضافته محافظة القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، تم تكريم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وذلك تقديرًا لدوره البارز في تنظيم وإدارة أنشطة المتطوعين في هذا الحدث العالمي الهام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، وقد تسلم التكريم حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني والمدير التنفيذي، نيابة عن التحالف الوطني وجميع متطوعي المنتدى.