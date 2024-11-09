شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حرائق غابات مدمرة قرب لوس أنجلس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ رجال الإطفاء السيطرة على حريق غابات استعر بالقرب من مدينة لوس أنجلس الأمريكية وأدى إلى تدمير ما لا يقل عن 132 مبنى، بينما تضرر 88 مبنى آخر، في حين تمكن كثيرون ممن اضطروا إلى الإخلاء، وعددهم يزيد على 10 آلاف، من العودة إلى منازلهم.

وساعدت رياح قادمة من المحيط الهادي أمس، نحو 2400 من رجال الإطفاء على مكافحة الحرائق بعد أن أدت موجة رياح حارة وجافة في السابق آتية من الصحراء إلى إشعال الحريق الذي يعرف باسم "ماونتن فاير" الذي اندلع الأربعاء على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال غربي لوس أنجلس.

وقال مسؤولو إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا في مؤتمر صحفي: "إن الحريق أتى على 20630 فدانًا بحلول أمس، دون تغيير تقريبًا عما كان عليه قبل 24 ساعة، وجرى احتواؤه بنسبة 14% ارتفاعًا من سبعة بالمئة.