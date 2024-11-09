القناة 12 الإسرائيلية: دفعة صاروخية واسعة النطاق تستهدف الجليل الغربي

أفاد القناة 12 الإسرائيلية، عن اطلاق دفعة صاروخية واسعة النطاق من لبنان استهدفت الجليل الغربي. وافادت الجبهة الداخلية الاسرائيلية في وقت سابق، عن دوي صفارات الإنذار في نهاريا وبلدات بالجليل الغربي بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.

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