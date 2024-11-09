أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، عند الساعة 08:00 من صباح اليوم ‏السبت 09-11-2024 بإسقاط مسيرة هرمز 450 بصاروخ أرض – جو، وسقطت في بلدة دير سريان، ومن ثم قام الطيران الحربي المعادي بالإغارة عليها".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: اسقطنا مسيرة هرمز 450 في دير سريان والطيران الحربي المعادي أغار عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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