افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات استهدفت بلدات برج قلاوي والمجادل والشهابية. من جهة اخرى، يواصل الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية العمل على انتشال جثامين الشهداء من تحت انقاض احد المباني المستهدفة في صور.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت بلدات دبين وبرج قلاوي والمجادل والشهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.