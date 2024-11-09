بومبي الإيطالية تحدد عدد زائريها

ابوظبي - سيف اليزيد - قرر موقع سياحي إيطالي آخر تنظيم حركة المرور الكثيفة فيه وهذه المرة مدينة بومبي، والتي حددت الحد الأقصى للزوار بـ20 ألف زائر.

تأتي تلك الخطوة في أعقاب خطوة اتخذتها مدينة البندقية، التي اشتكى سكانها منذ فترة طويلة من تدفق السياح عليها. وفي وقت سابق من العام، أصبحت أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول، قيمتها 5 يوروهات، ستتضاعف في نهاية المطاف.

وفي مدينة بومبي، التي أصبحت الآن حديقة أثرية، حيث يمكن للزوار التعرف على ضحايا ثوران بركان فيزوف، يتوافد السياح على المعلم السياحي، وهو أحد أشهر الأماكن السياحية في إيطاليا.

ومن خلال تحديد الحد الأقصى اليومي للزوار وهو 20 ألف زائر، تقول الإدارة إنها تريد السيطرة على أعداد الزوار، التي وصلت إلى رقم قياسي، بلغ أربعة ملايين هذا الصيف، مع تسجيل الحديقة حوالي 36 ألف زائر في بعض الأيام.