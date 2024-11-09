لافروف: وعود ترامب بحل الأزمة في أوكرانيا سريعاً ليست أكثر من مجرد كلام

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بحل الأزمة في أوكرانيا سريعاً ليست أكثر من مجرد كلام.

ونقلت وزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله إنه لا يوجد أساس للحديث عن استئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح، وفق ما أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس".

كما أشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل بسيط للمشاكل المتعلقة بأوكرانيا.