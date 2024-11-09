بشير خضر: قلعة بعلبك اليوم بخطر بالرّغم من الجهود الدبلوماسيّة التي تحاول تحييد المواقع الأثريّة اللبنانيّة

أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في حديث تلفزيوني أن "قلعة بعلبك اليوم بخطر بالرّغم من الجهود الدبلوماسيّة التي تحاول تحييد المواقع الأثريّة اللبنانيّة"، لافتا الى ان "الكشف التقني على القلعة لم ينفّذ بعد نظراً للظروف الأمنيّة لكنّنا سنقوم به للتأكّد من أي ضرر لحق بالقلعة جرّاء الغارات الأخيرة ولم يتمّ رصده بالعين المجرّدة".
واضاف :"أكثر من 50 غارة على الهرمل خلال هذا الأسبوع والتقديرات تشير إلى أنّ 70 في المئة من السكّان غادروا المنطقة إلى أماكن آمنة".
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