ميقاتي من دار الفتوى: في كل الاجتماعات التي نعقدها نلمس وحدة اللبنانيين وتضامنهم وحرصهم على هذه الوحدة

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في تصريح له من دار الفتوى بعد مشاركته في إجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، إلى أنه "في كل الاجتماعات التي نعقدها نلمس وحدة اللبنانيين وتضامنهم وحرصهم على هذه الوحدة".

وفي حين لفت إلى أنه "سُررت بهذا اللقاء الداعي إلى الوحدة واستيعاب الجميع وتفاءلوا بالخير تجدوه"، أوضح أن "توجيهات المفتي عبد اللطيف دريان كانت بضرورة التركيز على الوحدة والكلمة الجامعة واستيعاب الجميع".