شهيد وجريحان في غارة اخرى على بلدة انصار

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على حي مريصع في بلدة انصار وافيد عن سقوط شهيد وجريحين عملت فرق الاسعاف في الهيئة الصحية الاسلامية على نقل الشهيد، فيما نقل فريق اسعاف لكشافة الرسالة الاسلامية الجريحين الى مستشفيات المنطقة.

وكان الحي المذكور تعرض هذا الصباح لغارتين نفذتهما الطائرات الحربية المعادية ودمرت منزلا فيه.