شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يرصد مكاسب مصر من استضافة المنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على نجاح مصر في استضافة النسخة الـ 12 للمنتدى الحضرى العالمى، التي كانت بمثابة نسخة استثنائية من حيث عدد المشاركين من أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المنتدي بمثابة فرصة كبيرة لعرض التجربة العمرانية المصرية، والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات، بالإضافة إلى توفير فرصة مميزة لتصدير العقار المصري، فضلا عن فتح أسواق جديدة لشركات المقاولات المصرية والمطورين العقاريين، والانطلاق نحو الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.

وقال "الجندي"، إن ما قدمته الدولة المصرية من رؤي خلال جلسات المنتدي تعكس التزامها بأن تكون جزءاً فاعلاً في الحوار العالمي حول أهمية العمل المحلي لدفع التنمية الحضرية المستدامة، بالإضافة إلى الاتجاه نحو تبني استراتيجيات محلية تعمل علي تحويلها إلى سياسات علي أرض الواقع للمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع، مما يعزز من دور المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة ما يتعلق بإطلاق لمرحلة الأولى من مبادرة المدن المستدامة، وهو أطلس المدن المصري يُظهر حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ عليها، خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع، وذلك من خلال إطلاق مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية خلال فعاليات المنتدى، إيماناً منها بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، ولتلبية احتياجاتهم، رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الرؤية المصرية ركزت علي التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال استعراض أدوات وآليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، كذلك تعزيز آليات التمويل المحلي وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن مسار التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين جميع دول العالم، مؤكدا أن المنتدي كان فرصة ذهبية للترويج للسياحة المصرية من خلال زيارة الوفود المشاركة للمناطق السياحية المختلفة، فضلا عن إبراز التجربة المصرية الفريدة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، واستعراض المشروعات التنموية الحضرية العملاقة.