استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة وخيمة للنازحين بغزة وخانيونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين شرق مدينة غزة، وخيمة للنازحين في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال خمسة شهداء بينهم أطفال، بعد قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين شرق مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر جنوب مدينة نابلس، وبلدتي بيرزيت وكوبر ومدينة طولكرم، تخلل ذلك مواجهات في بعض الخليج 365، وتفتيش منازل عدة، وتخريب محتوياتها، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.

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