قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 شبان خلال اقتحامها قرية الطبقة جنوب غرب الخليل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة ثمانية شبان خلال اقتحامها قرية الطبقة جنوب غرب مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة وانتشرت في الطرقات وفي محيط منازل الفلسطينيين، واعتقلت بشكل عشوائي ثمانية شبان من عائلتي حمدان وأبو راس، واقتادتهم إلى البرج العسكري المقام على مدخل خرسا القريب من القرية.

يذكر أن الفلسطينيين في تلك المنطقة يتعرضون وبشكل يومي لعمليات احتجاز واعتقال من قبل قوات الاحتلال، ويتم اقتيادهم إلى داخل ذلك البرج العسكري، ويخضعون لساعات طويلة لتحقيق ميداني، وينكّل بهم بشدة، ويتم الإفراج عن بعضهم ويعتقل آخرين.

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