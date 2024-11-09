كشف استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية، أن 55 بالمئة من الجمهور في إسرائيل يرون أن الحرب في غزة مستمرة لاعتبارات سياسية، و58 بالمئة من الإسرائيليين غير واثقين في رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبحسب الاستطلاع فأن 62 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس غير مناسب للمنصب، كما أن 45 بالمئة من الإسرائيليين أعربوا عن تشاؤمهم بشأن مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية: 55 بالمئة من الجمهور يرون أن الحرب في غزة مستمرة لاعتبارات سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.