استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية: 55 بالمئة من الجمهور يرون أن الحرب في غزة مستمرة لاعتبارات سياسية

كشف استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية، أن 55 بالمئة من الجمهور في إسرائيل يرون أن الحرب في غزة مستمرة لاعتبارات سياسية، و58 بالمئة من الإسرائيليين غير واثقين في رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وبحسب الاستطلاع فأن 62 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس غير مناسب للمنصب، كما أن 45 بالمئة من الإسرائيليين أعربوا عن تشاؤمهم بشأن مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية.