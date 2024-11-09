أفادت وسائل إعلام باكستانية، سقوط 25 قتيلا وأكثر من 50 مصابا جراء انفجار بمحطة قطارات كويتا جنوب غربي البلاد. وكشفت وكالة "الصحافة الفرنسية" أن التفجير تبناه انفصاليون من البلوش في محطة القطارات الرئيسية في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان فيما كانت تغص بالركاب.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام باكستانية: 25 قتيلا وأكثر من 50 مصابا جراء انفجار بمحطة قطارات كويتا جنوب غربي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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