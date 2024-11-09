وزير الخارجية الإيراني: إذا توسعت الحرب فلن تقتصر آثارها على غرب آسيا بل ستمتد إلى باقي مناطق العالم

أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي الى انه "إذا توسعت الحرب فلن تقتصر آثارها على غرب آسيا بل ستمتد إلى باقي مناطق العالم"، معتبرا ان "إيران لن تتوانى عن دعم الشعب اللبناني وحق المقاومة".
ولفت عراقجي الى ان "الامين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله كان يؤمن بالدبلوماسية إلى جانب المقاومة للحفاظ على السلام والأمن"، مؤكدا ان "الجرائم الصهيونية تزعزع العدالة في العالم، والكيان الصهيوني بسياساته العدوانية لا يزعزع أمن المنطقة فقط بل النظام الدولي أيضا".
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