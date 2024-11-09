الدفاع المدني سيطر على الحريق في موقف السيارات بالحمرا

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن عناصر الاطفاء والدفاع المدني استطاعت السيطرة على الحريق الذي اندلع في مرآب السيارات في الحمرا فيما سجل اصابة شخص نتيجة الحريق وهو عامل من جنسية غير لبنانية.

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