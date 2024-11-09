طقس متقلب وماطر مع حدوث عواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من بعد ظهر الغد

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن طقسا خريفيا مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط ، حتى بعد ظهر يوم غد الأحد حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز فوق البحر الأسود مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة وإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية .

الأحد: غائم جزئياً يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع إنخفاض تدريجي وسريع بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد فتقارب ال ٥٠كم/س حيث يرتفع معها موج البحر، يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدً غزارتها محليا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة.

الإثنين: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً خلال الفترة الصباحية مع برق ورعد ورياح ناشطة خاصة شمال البلاد ، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، من المتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية في المناطق الجبلية والشمالية، يتحسن الطقس تدريجياً ويتحول الى قليل الغيوم.