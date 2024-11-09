مولوي تابع مع خطار جهود الدفاع المدني لإطفاء الحريق المندلع في موقف للسيارات في الحمرا

تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق المندلع في موقف للسيارات في الحمرا جراء احتراق مولد كهربائي، واعطى التوجيهات اللازمة للاسراع في اخماد النيران وابعاد خطر تمددها الى باقي السيارات والأبنية المجاورة.
واجرى مولوي اتصالا بمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود طالبا مؤازرة فوج إطفاء بيروت في عملية الاخماد ومساعدة المواطنين العالقين في الأبنية المجاورة وإخراجهم في اسرع وقت.
وتوجه مولوي بالشكر الى كل عناصر الإطفاء كما المواطنين الذين سارعوا الى المساعدة .
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