احتراق مولد كهربائي في موقف بشارع الحمرا ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من السيارات

اندلع حريق في مولد كهربائي في موقف للسيارات بشارع الحمرا في وسط بيروت ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من السيارات وانفجار بعض محركاتها وتصاعد سحب دخان كثيفة في سماء العاصمة.

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