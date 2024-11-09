افادت قناة "الجزيرة" عن إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الأعلى. وفي وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن انطلاق صفارات الإنذار في بلدة المنارة بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ.

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