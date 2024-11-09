بو حبيب غادر الى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية - الاسلامية المشتركة غدا

غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، عبدالله بو حبيب صباح اليوم بيروت، متوجّها الى العاصمة السعودية الرياض، حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية - الاسلامية المشتركة يوم غد الأحد 10 تشرين الثاني 2024، والذي يعقد بناء لطلب لبنان للبحث في العدوان الاسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، ولحشد الدعم للموقف اللبناني بشأن وقف النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701. وينضم الوزير بو حبيب في وقت لاحق الى الوفد اللبناني الرسمي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد وصوله الى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية-الاسلامية يوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2024.

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