بركان في إندونيسيا يطلق أعمدة كثيفة من الرماد

ابوظبي - سيف اليزيد - قذف بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا أعمدة مرتفعة وكثيفة من الرماد الساخن في الهواء اليوم السبت، بعد أيام من ثورانه بقوة وهو ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وتزايد نشاط البركان الواقع في جزيرة فلوريس النائية في إقليم نوسا تينجارا الشرقي منذ ثوران البركان لأول مرة يوم الاثنين الماضي.

ووسعت السلطات، أول أمس الخميس، منطقة الخطر مع ثوران البركان من جديد. وقال هادي ويجايا، رئيس مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية، في مؤتمر صحفي، إن نشاط البركان يوم الجمعة شهد أكبر عمود من الرماد تم تسجيله حتى الآن بارتفاع 10 كيلومترات .

وأضاف ويجايا أن المواد البركانية، ومن بينها صخور مشتعلة وحمم بركانية وشظايا ساخنة من الحصى والرماد الساخن ، ألقيت على بعد ثمانية كيلومترات (5 أميال) من فوهة البركان يوم الجمعة.

وأثر ثوران البركان الاثنين الماضي على أكثر من 10 آلاف شخص في 10 قرى.

وانتقل نحو 4400 قروي إلى ملاجئ طوارئ مؤقتة بعد الثوران، الذي دمر سبع مدارس، ونحو عشرين منزلا في الجزيرة .

ورفعت وكالة مراقبة البراكين في البلاد حالة التحذير من بركان ليوتوبي لاكي لاكي إلى أعلى مستوى وضاعفت المنطقة المحظورة إلى دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات منذ ذلك الحين، كما حظرت أي نشاط في تلك المنطقة.