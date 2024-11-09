شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المؤبد لجنديين روسيين قتلا 9 مدنيين أوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت محكمة في جنوبي روسيا حكما بالسجن المؤبد على جنديين روسيين بعد نحو عام من قتلهما تسعة مدنيين أوكرانيين، بينهم طفلان.

وقال محققون، إن المتهمين دخلا منزلًا في مدينة فولنوفاخا الواقعة في منطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا التي تحتلها القوات الروسية، ثم أطلقا النار من سلاحيهما المزودان بكاتم صوت، وقتلا عائلة من ثلاثة أجيال. حرب روسيا وأوكرانيا وذكروا أن المتهمين ينكران ارتكاب الجريمة، وأعلنا عزمهما الاستئناف ضد الحكم.



وفي البداية، تردد أن الدافع هو محاولة الحصول على فودكا، وهو أمر محظور على الجنود في أثناء الخدمة العسكرية الفعلية.

ومع ذلك، فإن الحكم ينص على أن الجناة الاثنين ارتكبا جريمة القتل بدافع "الكراهية السياسية أو الإيديولوجية أو العنصرية أو الوطنية أو الدينية." وجرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة.

