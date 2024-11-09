قاليباف: أكبر إذلال للكيان الصهيوني عدم تمكنه من دخول لبنان رغم القصف واغتيال قادة حزب الله

أشار رئيس مجلس الشورة الإيراني، محمد باقر قاليباف، الى ان "أكبر إذلال للكيان الصهيوني عدم تمكنه من دخول لبنان رغم القصف واغتيال قادة حزب الله".

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