شكرا لقرائتكم خبر عن الجفاف في منطقة الأمازون يهدد حياة نصف مليون طفل.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن الجفاف وندرة المياه في منطقة الأمازون يؤثران على أكثر من 420 ألف طفل في دول البرازيل وكولومبيا وبيرو.

وقالت المنظمة إن هذا الجفاف المستمر منذ العام الماضي، الذي أدى إلى انخفاض غير مسبوق في مستويات الأنهار، يفاقم من معاناة الأطفال والمجتمعات المحلية على ضفاف الأنهار. الجفاف في منطقة الأمازون وأوضحت أنه في البرازيل، أغلقت أكثر من 1700 مدرسة و760 مركزًا صحيًا بسبب انخفاض منسوب المياه.

بينما في كولومبيا تراجعت مستويات المياه بنسبة تصل إلى 80%، مما أثر على إمدادات المياه والغذاء وأدى إلى إغلاق أكثر من 130 مدرسة. تأثير الجفاف على النظام البيئي وذكرت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، أن تأثير الجفاف على النظام البيئي، أدى إلى حرمان العديد من الأطفال من الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات، للحد من آثار الأزمات المناخية على الأطفال والأجيال القادمة.