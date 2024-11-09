البنتاغون: أوستن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية"البنتاغون"، إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس. وقبل أيام، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، وأعلن عن تعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، لتولي المنصب مكانه.

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