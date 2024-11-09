خارجية إيران: اتهام طهران بالسعي لاغتيال مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين غير صحيح وثبت كذبه

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "اتهام طهران بالسعي لاغتيال مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين غير صحيح وثبت كذبه"، معتبرة ان "تكرار الاتهام مؤامرة من الكيان الصهيوني وأعداء إيران لتعقيد القضايا بين واشنطن وطهران".
وشددت الخارجية الايرانية على ان "طهران ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لنيل حقوقها".
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