أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيرته الألمانية جهود إنهاء الحرب في غزة والحاجة إلى حل دبلوماسي في لبنان.

كما بحث بلينكن مع نظيرته الألمانية جهود زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.