شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى اهتم بدعم التعليم للأسر الأكثر احتياجا..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أولى التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ملف التعليم أهمية كبيرة، حيث كثف التحالف منذ انطلاقه جهوده لتقديم الدعم اللازم فيما يخص التعليم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى وفقا لإحصائيات دقيقة أعدها التحالف الوطني للوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الخدمات والدعم المطلوب، خاصة بعد أن اجتمعت مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة ليتعاونوا على تقديم الدعم للأكثر احتياجا ليشمل كافة المحافظات والأسر الأولى بالرعاية بشكل منظم ودقيق.

وساهم التحالف بشكل ملحوظ فى دعم التعليم فوجدنا المراجعات النهائية خلال امتحانات مرحلة الثانوية العامة بالمجان بالمحافظات والقرى المختلفة تسهيلا على أولياء الأمور عبء الدروس الخصوصية ومساندة للطلاب فى المرحلة التعليمية الفارقة فى حياتهم.

ولم تقتصر خدماته فى دعم التعليم عند هذا الحد بل انتشر ليساند الأسر الأكثر استحقاقا قبل حلول العام الدراسي الجديد لتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية للأولى بالرعاية وبعض الأعضاء قدموا الدعم النقدي أيضا للأسر لمساندتهم فى بداية عام دراسي جديد وتشجيعا على عدم ترك التعليم.

وقد تسابق أعضاء التحالف الوطني لتقديم الدعم اللازم فى كل المحافظات وجاء ذلك فى إطار حملة "ايد واحدة" التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصرى، وهى مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً، فضلا عن تقديم خدمات متنوعة أخرى تشمل تقديم الدعم الغذائى للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، وتعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.