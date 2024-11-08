رشيدة طليب تفوز بالكونجرس الأميركي للمرة الرابعة

القاهرة - كتب محمد نسيم - فازت المرشحة الامريكية من اصول فلسطينية رشيدة طليب بالكونغرس الامريكي بإعادة انتخابها عن الدائرة الـ 12 في ولاية ميشيغان للمرة الرابعة على التوالي.

حيث تمكنت طليب مرشحة الحزب الديمقراطي من الحصول على 69.7% من الأصوات مقابل 25.4% لمنافسها الجمهوري جيمس هوبر وذلك بعد فرز 99% من الاصوات في الدائرة الـ 12 بولاية ميشيغان.

وفي ذات السياق تمكن الحزب الجمهوري من الحصول على الاغلبية في مجلس النواب بـ 206 مقاعد مقابل 191 مقعداً للديمقراطيين، كما حصلوا على الاغلبية في مجلس الشيوخ بـ 52 مقعداً مقابل 44 مقعداً للحزب الديموقراطي.

المصدر : وكالات