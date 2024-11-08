شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الرئيس السيسى قاد ملحمة التغيير على مدار 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت على مدار 10 سنوات في الانتقال من مرحلة الانهيار والتفكك على كافة المستويات إلى مرحلة النهضة والبناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسية نجحت خلال تلك الفترة الوجيزة من إعادة بناء ركائز الدولة المصرية، بما يتيح لها مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

وقال "البنا"، في تصريح لـ ”الخليج 365”، إن الدولة المصرية عملت على خطوط متوازية من أجل إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية على المستويين الإقليمي والدولي، ففي الوقت الذي خاضت فيه حرب شرسة ضد جماعات الإرهاب في سيناء، كان قطار البناء والتنمية يجوب مصر شرقا وغربا، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم إنجازات الدولة المصرية التي ساهمت في تغيير وجه الحياة في قري مصر، وهو ما انعكس إيجابا على حياة أكثر من 60 مليون مواطن مصري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد ملحمة التغيير في مصر، إيمانا منه بأن العمل وقوة الإرادة هي السلاح الذي يمتلكه المصريين من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم، رغم التوترات والصراعات الإقليمية التي تسببت في إنهيار عدد من دول المنطقة، داعيا الشعب المصري للالتفاف والتلاحم من أجل التعامل مع ما تواجه الدولة المصرية من مخططات تستهدف النيل منها.

وأوضح النائب محمد رضا البنا، أن الدولة تواجه حربا من حروب الجيل الرابع وهى الشائعات التي باتت مصدر للتشكيك في مواقف الدولة وإنجازاتها، وهو ما يتطلب تعامل رسمي وإعلامي شديد الفاعلية لوأد هذه الشائعات في مهدها، وعدم ترك الساحة أمام أعداء الوطن للتلاعب بعقول المواطنين، وتشويه مواقف الدولة وانجازاتها.