"معاريف": المستشارة القضائية للحكومة تصدق على فتح تحقيق يتعلق بنتانياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه

افادت صحيفة "معاريف"، بأن "المستشارة القضائية للحكومة تصدق على فتح تحقيق يتعلق برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه"، مشيرة الى أن "بعد تصديق المستشارة القضائية يمكن للمحققين فتح تحقيق ضد نتانياهو نفسه".

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