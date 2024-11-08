افادت وكالة "أسوشييتد برس"، عن أن "وزارة العدل الأميركية كشفت عن اتهامات جنائية في خطة إيرانية أحبطت لاغتيال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قبل الانتخابات".

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ب: وزارة العدل الأميركية كشفت عن اتهامات جنائية في خطة إيرانية أحبطت لاغتيال ترامب قبل الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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