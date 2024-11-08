أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه "طالبت رئيس الوزراء الهولندي بمحاسبة المشاغبين وحماية الجالية اليهودية"، لافتا الى انه "أخبرت رئيس الوزراء الهولندي أن ما حدث خطير ومعاد للسامية". واضاف :"نجهز أنفسنا لأي احتمالات في ظل وجود مباريات أخرى لفرق إسرائيلية في أوروبا"، معتبرا ان "مهمتنا هي إتاحة المجال لمن يريد العودة إلى البلاد من أمستردام بعد أحداث أمس".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو عن حادثة امستردام: نجهز أنفسنا لأي احتمالات في ظل وجود مباريات أخرى لفرق إسرائيلية في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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