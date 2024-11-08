محافظ الجنوب للنشرة: 12 الف نازح في قضاء صيدا وحجم المساعدات ليس بالشكل المطلوب

أوضح محافظ الجنوب منصور ضو، في حديث لـ"النشرة"، أن عدد النازحين في قضاء صيدا حوالي 3168 عائلة (12000 شخص)، بينما عدد العائلات خارج مراكز الإيواء، باستثناء مدينة صيدا، حوالي 5730، أما في صور فهناك داخل مراكز الإيواء 247 عائلة (903 شخص)، أما خارج المراكز فهناك 1650 شخص، بينما في جزين هناك 615 داخل مراكز الإيواء (2113)، أما خارج مراكز الإيواء فهناك 1347 عائلة.

ورداً على سؤال، أشار إلى أن الجميع يعلم أن حجم المساعدات ليس بالشكل المطلوب ولا يكفي الجميع، خصوصاً أن محافظة الجنوب منكوبة وتتعرض للقصف، لكنه أوضح أنه في مراكز الإيواء، بمساعدة المواطنين والجمعيات والمنظمات الدولية، تأمن الحد الأكبر من الإحتياجات، بينما تقديم المساعدات إلى من هم خارج المراكز يتطلب زيادة حجم المساعدات التي تصل، لكنه لفت إلى أن العمل بدأ خارج المراكز، قائلاً: "حتى ولو نجحنا في تأمين الحد الأدنى، فإن هذا يكون بمثابة رسالة إلى المواطنين أننا إلى جانبهم".

من ناحية أخرى، أكد أن ليس هناك من إشكالات أمنية رغم الوضع الصعب، موضحاً أن الشق الصحي هو لدى وزارة الصحة ومراكز الرعاية الأولية والجمعيات، لافتاً إلى أن الأمور حتى الآن مقبولة، بالرغم من أن ما يقدم غير كاف، مشيراً إلى أن المطلوب اليوم السعي إلى زيادة المساعدات، خصوصاً أن البلاد على أبواب فضل الشتاء، وبالتالي يجب العمل على تأمين وسائل التدفئة.