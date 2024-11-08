شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة لـ"وفد برلمانى": الحفاظ على المحميات الطبيعية واجب قومى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجهد الكبير المبذول لتطوير المحميات المفتوحة للزيارة وحفاظا على ثروات الاجيال القادمة وهو واجب قومي.



جاء ذلك خلال استقبالها وفد برلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والذي يتفقد عدد من المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بصحبه من مسؤلي جنوب سيناء ووزارة البيئة.



وشددت "فؤاد"، علي مساعي الوزارة للحفاظ على البيئة الطبيعية ومصر تحقق دور دولي قوي في هذا المجال وتشارك في المؤتمرات الدولية الكبرى مثل كوب 27 إضافة إلى التحرك من أجل مشروعات الوقود الصديق للبيئة.

وأكد النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة حرص مجلس النواب دائما على ضرورة تطوير تشريعات جديدة تتوافق مع التطور و تضمن حماية و حسن استغلال المحميات الطبيعية كمواقع مفتوحة للسياحة المحلية والعالمية دون الإضرار بها

وقال السويدي إن هناك تشريعات مهمة بعضها بدأتً من الدورة السابقة منها قانون الموارد الإحيائية وسيتم مناقشته مرة أخرى تمهيدا لإصداره حيث يعد من أهم التشريعات حيث يحمي الموارد الطبيعية لدي العالم ولابد من الحفاظ على ثروات وموارد مصر.