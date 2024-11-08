شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صربيا يلتقى رئيس مجلس الشيوخ ويرحب بالاستثمارات المصرية في بلاده والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا اليوم، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة الصربية بلجراد.

ورحب فوتشيتش بالمستشار "عبدالرازق "معرباَ له عن سعادته بالزيارة الي يقوم بها وفد مجلس الشيوخ المصرى لصربيا ومتطلعاً لان تسهم هذه الزيارة الهامة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، لافتاً الي اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

واشاد الرئيس الصربي بما تشهده مصر من إنجازات في ظل حكم الرئيس السيسي مؤكداَ ان العاصمة الإدارية الي يتم انشاؤها هي عمل عملاق سينقل مصر نقلة جديدة مشدداً على انه لولا أن رأي بنفسه حجم الأعمال إلتي تجري فيها فما كان ليصدق مايقال عنها.

وطالب الرئيس الصربي رجال الأعمال المصريين بالاستثمار في صربيا خاصة في المجالات الواعدة بها كالطاقة والعقارات، مشيرًا الي وجود اتفاقيات تعاون ثنائي بين مصر وصربيا.. ومؤكداَ استعداده لاستقبال المستثمرين المصريين بنفسه.

ومن جانبه أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن سعادته بحفاوة الاستقبال التى لقيها الوفد المصري مؤكداً حرص مجلس الشيوخ المصرى على تدعيم اواصر التعاون المصري الصربي على كافة الاصعدة تحقيقا لمصالح الشعبين الصديقين.

وثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموقف الصربي تجاه غزة.. مؤكداً: أنه موقف مشرف.

كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين مصر وصربيا مشدداً على ضرورة تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين عبر خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبلجراد وهو ماسينعكس بالايجاب على حركة السياحة وزيادة الاستثمار.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إلى جانب النواب حسين خضير، ناجح جلال، وسها سعيد و سفير مصر بصربيا باسل صلاح.



