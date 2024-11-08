وزير الاقتصاد الألماني يعتزم إعلان منافسته على منصب المستشار

ابوظبي - سيف اليزيد - يعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الجمعة، الإعلان عن ترشحه عن حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين.

ومن المقرر إجراء انتخابات لاختيار المرشح عن حزب الخضر في الانتخابات العامة خلال المؤتمر العام للحزب الذي يبدأ يوم الجمعة من الأسبوع المقبل في فيسبادن.

ويعتزم هابيك جعل ترشحه اليوم رسمياً، ويسعى للحصول على دعم المندوبين خلال المؤتمر العام. وكان هابيك قد ألمح بالفعل إلى هذه الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس.